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الثلاثاء، 23-04-2024 10:37 ص

بلدية برقش تدعو المتنزهين للمحافظة على البيئة

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الوكيل الاخباري- دعا رئيس بلدية برقش خالد الفقيه، المتنزهين وزوار المناطق السياحية في المنطقة، إلى المحافظة على النظافة خاصة في غابات برقش وعدم إشعال الحرائق بين الأشجار.

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وقال الفقيه اليوم الثلاثاء، إن كوادر قسم البيئة في البلدية رفعت ما بين 4 -5 أطنان من النفايات من غابة برقش يومي الجمعة والسبت، حيث شهدت المنطقة تواجد عدد كبير من المتنزهين.


وأضاف أن كوادر البلدية تواجه بعض الصعوبات خلال الفترة الحالية بسبب عدم تعاون المتنزهين، حيث يقومون برمي النفايات بين الأشجار وإشعال الحرائق، وإن الكوادر تحتاج لوقت وجهد كبير لتنظيف المنطقة من النفايات.


وبين أنه تتواجد مناطق سياحية كثيرة وكبيرة ضمن حدود البلدية، ما يشكل صعوبة لدى كوادرها وخصوصا أن عددها قليل، كما تشكل وعورة المنطقة عائقا آخر في عملية التنظيف.


وذكر أن بلدية برقش تعمل باستمرار على المحافظة على البيئة بمختلف الطرق بالتعاون مع المتنزهين، حيث يوجد 25 حاوية معدنية كبيرة في المناطق السياحية وفي الغابة، و200 سلة نفايات معلقة على الأشجار، بالإضافة لأكياس نفايات، داعيا المتنزهين لوضع النفايات بمكانها الخاص وعدم إبقائها بين الأشجار.



 




 

 


 

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