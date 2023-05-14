بلدية جرش تباشر بتركيب سياج حديدي داخل الوسط التجاري

الوكيل الإخباري-

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باشرت بلدية جرش الكبرى، بتركيب سياج حماية حديدي داخل الوسط التجاري للمحافظة، بهدف منع الاعتداءات على الشارع الرئيسي، وفق المدير التنفيذي للبلدية علي شوقة.وقال شوقة، الأحد، إن السياج الحديدي الذي باشرت بتركيبه بلدية جرش يهدف إلى منع الاعتداءات على الشارع الرئيسي من قبل مالكي البسطات، إضافة إلى تأمين ممرات آمنة للمشاة ولمنع الاصطفاف العشوائي.وأضاف أن البلدية عملت على إيجاد فتحات بالقرب من كل محل تجاري تسهيلا للمواطنين الوصول إلى المحال التجارية والشراء منها بكل سهولة ويسر.رئيس غرفة تجارة جرش علي العتوم، طالب البلدية بمراعاة المحال التجارية وتوفير مداخل للمحال لوصول المواطنين للمحال ومتابعة شكوى أصحاب المحلات والتفاعل معها.محمود زريقات، مالك محل تجاري داخل الوسط التجاري بين لـ "المملكة"، أن السياج الحديدي هو منظر حضاري ويحمي الشارع الرئيسي من اعتداء مالكي البسطات، مطالبا بإيجاد مداخل على باب محل.