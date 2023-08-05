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السبت، 05-08-2023 10:03 م

بلدية جرش تسعى للمشاركة في فرقة تابعة لها بمهرجان جرش المقبل

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الوكيل الاخباري- تسعى بلدية جرش الكبرى في مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته المقبلة بالمشاركة في فرقة تابعة للبلدية، ومضاعفة أعداد المشاركين في البرنامح الثقافي، وفقا لرئيس البلدية أحمد العتوم.اضافة اعلان


وقال العتوم السبت، إنّ البلدية ستعمل على مضاعفة أعداد السيدات المشاركات في طاولة العرض لعرض منتجاتهن من خلال وحدة تمكين المرأة التابعة للبلدية.

وأضاف أن البلدية تسعى العام المقبل أن تشمل فعاليات المهرجان كافة مناطق المحافظة ومنها الساحة الهاشمية، مبينا أن البلدية تسعى أيضا إطلاق برنامح "صيف الأردن" بالساحة الهاشمية وكافة مسارح الموقع الأثري.

وأوضح العتوم أن للبلدية دورا كبيرا في إنجاح مهرجان جرش في دورته 37، حيث فعلت البلدية خطة الطوارئ في كافة أقسام البلدية.

 




 

 


 

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