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الإثنين، 19-06-2023 07:12 م

بلديتا جرش والمعراض تحددان مواقع بيع وذبح الأضاحي

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الوكيل الاخباري - حددت بلديتا جرش الكبرى، والمعراض، اليوم الاثنين، 5 مواقع لبيع وذبح الأضاحي.

وقال رئيس بلدية جرش أحمد العتوم إن البلدة حددت 4 مواقع لذبح وبيع الأضاحي، وهي: مدخل جرش الشرقي، وطريق أوتوستراد عمّان- جرش، ومدخل سوف الشرقي، ومدخل سوف الغربي.

وبين أن البلدية ألزمت تجار الأغنام بشروط السلامة العامة، وعدم رمي مخلفات الأضاحي بطريقة عشوائية، مشيرا إلى مراعاة البلدية للمواقع المحددة البعيدة عن التجمعات السكنية حفاظا على السلامة العامة.

وأضاف أن اللجنة الصحية في البلدية ستعمل على تكثيف جولاتها على مناطق بيع الأضاحي؛ للتأكد من التزام التجار بشروط السلامة العامة ومخالفة التجار غير الملتزمين ورفع مخلفات الأضاحي بشكل مستمر للحفاظ على النظافة.
من جهتها، حددت بلدية المعراض، موقع ذبح وبيع الأضاحي بعيدا عن التجمعات السكنية، في منطقة الحداد حي المنارة شارع الجبارات.

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