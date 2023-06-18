الأحد 18-06-2023
الوكيل الاخباري

الأمانة: صرف دعم المحروقات للنقل العام خلال الشهر الحالي

كوريا الجنوبية تجري أول تحقيق بالعمل الجبري في جارتها الشمالية

8 أسرى من جنين يدخلون عامهم العاشر في سجون الاحتلال

الحبس ثلاث سنوات للمعتدين على الآبار الجوفية ومصادر المياه

الأمن: القبض على 6 تجار ومروجين للمخدرات أحدهم مصنف بالخطر - صور

الإفتاء توضح حكم قص الشعر والظفر للناوي الأضحية

العمل تحذر من إعلانات تشغيل وهمية تستخدم اسمها

جمعية الصرافين: توقع ارتفاع الطلب على الليرة التركية والجنيه المصري قبيل عيد الأضحى

بعد أن وصل سعر الكيلو لـ 2.5 دينار.. حماية المستهلك تطالب بسقوف سعرية للدجاج

التربية: زيادة أيام العام الدراسي القادم لمصلحة الطالب وتعويض الفاقد التعليمي

الأحد، 18-06-2023 10:30 ص

بعد أن وصل سعر الكيلو لـ 2.5 دينار.. حماية المستهلك تطالب بسقوف سعرية للدجاج

46541_large


الوكيل الإخباري - طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة والتموين بوضع سقوف سعرية عادلة لمادة الدجاج بكافة انواعه بسبب ارتفاع أسعاره بشكل مبالغ فيه ولا يعكس كلف انتاجه في مثل هذه الفترة من السنة.

وقال رئيس حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، في بيان اليوم، إن الجمعية تلقت خلال الإسبوع الماضي مئات الشكاوى من المواطنين من مختلف محافظات المملكة عبروا فيها عن استيائهم الشديد من الأسعار المبالغ فيها التي تباع فيها هذه المادة والتي لا يمكن الاستغناء الأساسية على موائد الأردنيين، خاصة أنها تعتبر البديل للحوم الحمراء وبالتالي يجب أن تباع بأسعار عادلة وتتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين.

وبين أن الشكاوى التي وردت الى الجمعية انقسمت الى قسمين القسم الأول يتعلق بارتفاع أسعار الدجاج (النتافات والطازج) حيث يباع سعر الكيلو الغرام الواحد من دجاج النتافات ما بين 170 قرشا الى 190 قرشا في المحافظات ودينارين في بعض مناطق العاصمة عمان والدجاج الطازج وصل إلى أكثر من دينارين ونصف، أما القسم الثاني من الشكاوى فكان حول عدم توفر هذه المادة على رفوف المولات والمحلات بكميات كافية وبأوزان مختلفة نتيجة قيام بعضها ببيعها مقطعة وبأسعار مرتفعة جدا لا تتناسب مع كلف انتاجها الحقيقية ولا يستطيع أصحاب الدخل المتوسط والضعيف شراؤها وإن توفرت تكون بأوزان أقل من 1000 غرام.

اضافة اعلان


وطالب عبيدات الجهات الرقابية ذات العلاقة تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط عمليات التلاعب التي تحدث والعمل على إجبار هذه المحلات بتوفير كميات كافية من الدجاج وبأسعار عادلة لكافة أطراف العملية التبادلية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
77777

وزير الأوقاف يتفقد أوضاع الحجاج الأردنيين في المدينة المنورة

20133221852RN195

الحبس ثلاث سنوات للمعتدين على الآبار الجوفية ومصادر المياه

a5c08039-2e40-4840-9ccd-8327e7c0e4d8

الأمن: القبض على 6 تجار ومروجين للمخدرات أحدهم مصنف بالخطر - صور

6

الإفتاء توضح حكم قص الشعر والظفر للناوي الأضحية

مممن

العمل تحذر من إعلانات تشغيل وهمية تستخدم اسمها

59916828_101

جمعية الصرافين: توقع ارتفاع الطلب على الليرة التركية والجنيه المصري قبيل عيد الأضحى

أخبار متعلقة
image

تلفريك عجلون يبدأ باستقبال الزوار

88888

وزير الزراعة: استئناف استيراد الأغنام الحية من المناشئ المسموحة

6294f29509926

الصناعة والتجارة تبين سبب ارتفاع أسعار الدجاج في بعض المناطق

طريقة-عمل-الشاورما-في-المطاعم

الغذاء والدواء تكشف عن إجراءات مشددة على الشاورما

361344_69_1683391028

الشمالي : رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف زيادة دخل الفرد بنسبة 3%

520232117117354382875

الصناعة والتجارة تبيّن سبب إلغاء السقوف السعرية للدجاج