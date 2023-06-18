بعد أن وصل سعر الكيلو لـ 2.5 دينار.. حماية المستهلك تطالب بسقوف سعرية للدجاج

الوكيل الإخباري - طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة والتموين بوضع سقوف سعرية عادلة لمادة الدجاج بكافة انواعه بسبب ارتفاع أسعاره بشكل مبالغ فيه ولا يعكس كلف انتاجه في مثل هذه الفترة من السنة.



وقال رئيس حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، في بيان اليوم، إن الجمعية تلقت خلال الإسبوع الماضي مئات الشكاوى من المواطنين من مختلف محافظات المملكة عبروا فيها عن استيائهم الشديد من الأسعار المبالغ فيها التي تباع فيها هذه المادة والتي لا يمكن الاستغناء الأساسية على موائد الأردنيين، خاصة أنها تعتبر البديل للحوم الحمراء وبالتالي يجب أن تباع بأسعار عادلة وتتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين.



وبين أن الشكاوى التي وردت الى الجمعية انقسمت الى قسمين القسم الأول يتعلق بارتفاع أسعار الدجاج (النتافات والطازج) حيث يباع سعر الكيلو الغرام الواحد من دجاج النتافات ما بين 170 قرشا الى 190 قرشا في المحافظات ودينارين في بعض مناطق العاصمة عمان والدجاج الطازج وصل إلى أكثر من دينارين ونصف، أما القسم الثاني من الشكاوى فكان حول عدم توفر هذه المادة على رفوف المولات والمحلات بكميات كافية وبأوزان مختلفة نتيجة قيام بعضها ببيعها مقطعة وبأسعار مرتفعة جدا لا تتناسب مع كلف انتاجها الحقيقية ولا يستطيع أصحاب الدخل المتوسط والضعيف شراؤها وإن توفرت تكون بأوزان أقل من 1000 غرام.

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وطالب عبيدات الجهات الرقابية ذات العلاقة تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط عمليات التلاعب التي تحدث والعمل على إجبار هذه المحلات بتوفير كميات كافية من الدجاج وبأسعار عادلة لكافة أطراف العملية التبادلية.