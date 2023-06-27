بلدية الموقر تحدد أماكن بيع الأضاحي

الوكيل الاخباري - حددت بلدية لواء الموقر مواقع بيع وذبح الأضاحي، داخل السوق القديم المتعارف عليه بسوق الحلال القديم ليكون المكان المخصص لبيع وتجهيز الأضاحي لهذا العام.



وقال رئيس بلدية الموقر عوض الجبور، إن كوادر البلدية والفرق المناوبة طوال فترة العيد ستقوم بالإشراف والمتابعة، لضمان التزام أصحاب الحظائر بالتعليمات والأنظمة، وشروط الصحة العامة للحد من المكاره البيئية، مشيراً أنه تم تأهيل وتجهيز كافة المواقع داخل السوق لتكون جاهزة أمام أصحاب الحظائر ومريحة لتنقل المواطنين.

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