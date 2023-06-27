الثلاثاء 27-06-2023
الوكيل الاخباري

الملك يهنىء الشعب الأردني بعيد الأضحى المبارك

وفاة فنان شهير يفجع الوسط الفني اللبناني - صورة

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الاردن

بدء نفرة الحجاج من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة

تسجيل 287 إصابة بإجهاد حراري بين الحجاج في عرفات

متحف الأطفال يعلن برنامج الاحتفال بعيد الأضحى مع زواره

وفاة حاج مصري على صعيد عرفات أثناء تأديته فريضة الحج

بيان سعودي بشأن حجاج هذا العام

كييف: جميع الأسس متوافرة للانضمام إلى حلف الناتو

بلدية جرش تعد خطة شاملة لاستقبال عيد الأضحى

الثلاثاء، 27-06-2023 06:18 م

بلدية الموقر تحدد أماكن بيع الأضاحي

1


الوكيل الاخباري - حددت بلدية لواء الموقر مواقع بيع وذبح الأضاحي، داخل السوق القديم المتعارف عليه بسوق الحلال القديم ليكون المكان المخصص لبيع وتجهيز الأضاحي لهذا العام.

وقال رئيس بلدية الموقر عوض الجبور، إن كوادر البلدية والفرق المناوبة طوال فترة العيد ستقوم بالإشراف والمتابعة، لضمان التزام أصحاب الحظائر بالتعليمات والأنظمة، وشروط الصحة العامة للحد من المكاره البيئية، مشيراً أنه تم تأهيل وتجهيز كافة المواقع داخل السوق لتكون جاهزة أمام أصحاب الحظائر ومريحة لتنقل المواطنين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الملك

الملك يهنىء الشعب الأردني بعيد الأضحى المبارك

4202325131036870600151

متحف الأطفال يعلن برنامج الاحتفال بعيد الأضحى مع زواره

5

بلدية جرش تعد خطة شاملة لاستقبال عيد الأضحى

4202316124039749336585

عيد ميلاد ولي العهد يصادف غداً

5202329211459122713874

حسم الجدل حول اصدار عفو عام بالاردن

صصص

اعتداء على طبيب في مستشفى حكومي

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_86d13b9d799bb952ee72ffcc2161f800

الصناعة والتجارة: عقوبات بحق إعلانات بيع الأضاحي المضللة والوهمية

wwwweee

أمسية ثقافية منوعة في الرصيفة

eaf0fa10-76c1-4457-9fa7-9ae685292ce5-800x533

بلدية إربد: طلب إصدار تصريح لدفن الموتى أصبح الكترونياً - رابط

55

مليون و200 ألف دينار عطاءات لتعبيد الطرق بجرش

FWq22OnXEAEBxkO

بلدية الطفيلة تحدد مواقع بيع الأضاحي

6202318134853982032546

بلديتا جرش والمعراض تحددان مواقع بيع وذبح الأضاحي