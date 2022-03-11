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بلدية حوشا الجديدة تردم 31 بئرا مهجورا بمناطقها

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الجمعة، 11-03-2022 03:50 م

بلدية حوشا الجديدة تردم 31 بئرا مهجورا بمناطقها

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الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة بلدية حوشا الجديدة الدكتور أحمد العبادي، إن اللجنة المختصة في البلدية بالتعاون من الجهات ذات العلاقة، ردمت 31 بئرا مهجورا، في جميع مناطق البلدية، حفاظاً على سلامة المواطنين .

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وأضاف الدكتور العبادي اليوم الجمعة، أن البلدية قامت وبالتعاون مع المواطنين بحصر الآبار المهجورة في مناطق البلدية، لافتاً إلى أن العمل جار لحصر أعداد أخرى من الآبار القديمة والمهجورة ولا سيما أن بلدية حوشا تحوي آباراً مهجورة متناثرة في مناطقها.


ودعا العبادي المواطنين إلى عدم التردد عن الإبلاغ عن أي حفرة أو بئر مهجور يشكل خطرا على السلامة العامة ليصار إلى ردمها وإجراء اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة



 




 

 


 

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