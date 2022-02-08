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الثلاثاء، 08-02-2022 11:31 م

بلدية عجلون وشبابنا قوة يوقعان مذكرة تفاهم

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الوكيل الاخباري - وقعت بلدية عجلون الكبرى اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع أعضاء "الوحدة الشبابية" إحدى المبادرات الشبابية ضمن مشروع شبابنا قوة والممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

ووقع المذكرة نائب محافظ عجلون رئيس لجنة البلدية الدكتور علي اللوزي وأعضاء يمثلون مبادرة شبابنا قوة في عجلون.

وتتيح المذكرة المجال أمام الشباب التواصل مع صناع القرار لإيصال مطالبهم والتركيز على أبرز المشاكل والتحديات التي تواجه المجتمع.

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