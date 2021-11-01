توضيح من الوهادنة حول مطعوم كورونا للاطفال

الوكيل الاخباري - قال مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية العميد الطبيب عادل الوهادنة: "بدأت معظم الدول ذات القدرة بالتطعيم التدريجي للأطفال من عمر 12-18 سنة، وعلى الرغم من أن اللجنة الاستشارية التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية أشارت بالسماح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عاماً بتلقي لقاح فايزر COVID-19 إلا أن هناك تردداً واضحاً عند الآباء في كثير من البلدان والعديد من القطاعات الصحية المحلية التي مازالت لم تأخذ قراراً ارشادياً واختيارياً حتى الآن.



وبين العميد الطبيب الوهادنة أن الجميع يؤمن وبحدود متفاوتة بين الآباء وبقناعة في الوسط الصحي المتخصص أن ضمان لقاح آمن وفعال لهذه الفئة العمرية أمر بالغ الأهمية أيضاً في زيادة العدد الإجمالي للأشخاص الذين يتم تلقيحهم، وأنه سيكون له تأثير كبير بعد أن بدأت حالات الإصابة بين الأطفال بالتزايد التدريجي والذي جعل العديد من الآباء يخشون انتقال العدوى بين أطفالهم مما أثر على قرارهم بإعادتهم الى التعليم الوجاهي مثل هذا الخوف قد يتم تجنبه بمزيد من الالتزام والمراقبة وان كانت صعبة بين الطلبة صغار السن مما يعني أن التطعيم سيكون ذو اثر أكثر فعالية مما يدعو لتعزيز التوعية المبنية على الأدلة المسندة بالعلم مع الحفاظ على حق أن التطعيم في هذه الفئة اختيارياً أن المعلومات المتوفرة حتى الآن محلياً ودولياً تشير بأن المضاعفات الخطيرة لـ COVID-19 لاتزال منخفضة بالنسبة للأطفال إلا أن الحالات زادت بشكل كبير في شهر أيلول وتشرين الأول مقارنة بالسابق اخذين بالعلم أن تطعيم الأطفال لا يحميهم من COVID-19 وحسب، بل يحمي أيضا الآخرين في منازلهم ومجتمعهم ويمكن أن يساعد التطعيم في وقف ظهور متحورات جديدة لذا إذا كنت تؤجل تلقيح طفلك ، فقد حان الوقت الآن للاستعداد لإعادة النظر بذلك حسب إجراءات وزارة الصحة الأردنية في التوعية الاختيارية.

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