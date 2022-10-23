بلدية مادبا تشرع بإعداد الخطة الاستراتيجية التنموية للأعوام الاربع المقبلة

الوكيل الاخباري - عقدت اللجنة التوجيهية لإعداد الخطة الاستراتيجية التنموية لبلدية مادبا الكبرى للأعوام 2023 - 2026، اجتماعها الأول، اليوم الأحد، بحرم الجامعة الألمانية الأردنية، برئاسة رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح و بحضور رئيس الجامعة الدكتور علاء الدين الحلحولي.



وقال الرواجيح إن البلدية تعمل بشكل تشاركي علمي مع كل الشركاء بوضع هذه الاستراتيجية التنموية مؤكدا أن على عاتق المجلس البلدي مهمة كبيرة في إنجاز هذه الخطة ودعم المشاريع التنموية والاستثمارية والخدمية.

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