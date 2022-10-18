اخماد حريق بمستودع لبلدية دير أبي سعيد

الوكيل الاخباري - أخمدت كوادر دفاع مدني غرب إربد، اليوم الثلاثاء، حريقاً شب في مستودع يعود لبلدية دير أبي سعيد الجديدة بلواء الكورة غربي اربد.



وقال رئيس البلدية عادل بني عيسى لـ(بترا)، إن كوادر الدفاع المدني سيطرت على الحريق ومنعت امتداده إلى باقي مساحات المستودع، مشيراً إلى أن الأضرار انحصرت بإتلاف الأثاث المكتبي لمسؤول المستودع.



وأضاف أن متصرف لواء الكورة بكر الكعابنة تفقد موقع الحريق، فيما فتحت الأجهزة الأمنية بدورها تحقيقا ً للوقوف على أسباب الحريق.

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