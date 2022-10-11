بلدية إربد تطلق مشروع فكرتي

الوكيل الاخباري - أطلقت بلدية إربد الكبرى، اليوم الثلاثاء، مشروع "فكرتي" على تطبيقها المتاح في جميع أنظمة الهواتف.



وقال مدير وحدة العلاقات العامة في البلدية، سلطان الكوفحي، إن الهدف من هذا المشروع هو فتح المجال لجميع المواطنين لشرح أفكارهم ومشاريعهم ومبادراتهم القابلة للتطبيق على أرض الواقع، و إيصالها بأبسط السبل وأسرعها ليتسنى للبلدية الاطلاع عليها ودراستها من خلال لجان مختصة يصار إلى تبني ما هو مناسب منها مع التأكيد على حفظ الحقوق لأصحابها الأصليين.

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