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الجمعة، 24-02-2023 07:30 م

بلعاوي: الزلازل الأخيرة لم تؤثر على المواقع الأثرية في الأردن

الأردن-عجلون-قلعة-تاريخية-في-الأردن


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد مدير عام دائرة الآثار العامة الأستاذ الدكتور فادي بلعاوي أن الزلازل الأخيرة التي ضربت المنطقة لم تؤثر على المواقع السياحة والأثرية في الأردن.

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وقال بلعاوي لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لم يتم رصد أي تأثيرات على المواقع الأثرية وهي سليمة وآمنة وتخضع لرقابة دورية.

 

وأضاف أن المواقع الأثرية تخضع للرقابة بشكل يومي من قبل مديريات الأثار في المحافظات ومن قبل مدراء المواقع الأثرية.

 

وكانت تأثرت عدد من المعالم الأثرية التاريخية في تركيا وسوريا مثل قلعة غازي عنتاب وقلعة حلب بفعل الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا مطلع الشهر الحالي.

 




 

 


 

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