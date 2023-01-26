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الخميس، 26-01-2023 02:47 م

نشر تعديلات مقترحة على قانون نقابة الصيادلة شباط المقبل

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
توقع أمين سر نقابة صيادلة الأردن عبدالحميد العليمات نشر التعديلات المقترحة على قانون النقابة مطلع شهر شباط المقبل، مؤكدا أن الهدف منها هو تطوير المهنة.اضافة اعلان


وقال العليمات لـ"الوكيل الإخباري"، إن التعديلات تستهدف مواكبة التطورات وتعزيز دور مهنة الصيدلة، لافتا إلى أن التعديلات لن تكون كبيرة وهي في طور المناقشة.

وأضاف أن مجلس النقابة سينشر التعديلات فور الانتهاء من صياغتها على الموقع الإلكتروني للنقابة من أجل الاطلاع عليها من قبل أعضاء الهيئة العامة.

يشار إلى أن عدد الصيادلة في الأردن بلغ نحو 30606 صيدلاني وصيدلانية، فيما يقدر عدد الصيدليات في كافة أنحاء المملكة بـ4437 صيدلية، أما عدد مستودعات الأدوية فبلغ 709 مستودعا، وفق بيانات نقابة صيادلة الأردن.

وكان دعا مجلس نقابة صيادلة الأردن أعضاء النقابة لحضور اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي، وسيعقد اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي الأول سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2023/2/8.

وبيّنت الوزارة أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني فإنه سيتم دعوة الهيئة العامة للمرة الثانية لحضور الاجتماع في الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 2023/2/17، في مجمع النقابات المهنية.

 




 

 


 

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