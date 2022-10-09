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الأحد، 09-10-2022 11:42 ص

بلعاوي يتوقع موجة كورونا جديدة في الأردن الشتاء المقبل

كورونااااا


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
توقع أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية الدكتور ضرار بلعاوي أن الأردن سيشهد موجة جديدة من فيروس كورونا خلال فصل الشتاء القادم .

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وأضاف بلعاوي اليوم الأحد لـ" الوكيل الإخباري" أن فيروس كورونا ينشط في الشتاء ووارد ظهور متحور جديد عالمياً ومحلياً خلال الفترة القادمة .


ونوه أن انخفاض المناعة لدى المواطنين بعد مرور وقت على تلقي لقاح فيروس كورونا سيسهم في ارتفاع المنحنى الوبائي في الأردن.


واستبعد بلعاوي زيادة كبيرة بإشغال أسرة المستشفيات أو الإدخالات معللاً ذلك أن الفيروس بات أضعف بنسخته أوميكرون.


وأوصى وزارة الصحة بالعودة إلى إجراء الفحوصات العشوائية مع بداية فصل الشتاء وعدم إلغاء التقرير الأسبوعي لفيروس كورونا لإمكانية مراقبة الوضع الوبائي خلال الشتاء القادم .


وطالب من خلال توصياته للوزارة على البدء بإستيراد الجرعات المحدثة للقاح فيروس كورونا والتي تشمل مواجهة متحور أوميكرون "BA4 ، BA5" في تركيبها وذلك شركة " فايزر وموديرنا و نوفافاكس".

وتابع " يجب على كبار السن والأطفال تلقي جرعة من لقاح كورونا قبل بدء الشتاء".

 




 

 


 

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