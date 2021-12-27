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الإثنين، 27-12-2021 01:29 م

بلعاوي يكشف تفاصيل حول الدواء المضاد لكورونا

حبوب


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
أكد أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية وعضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور ضرار بلعاوي أن الدواء المضاد لكورونا سيتم إعطائه لمصابي كورونا في الحالة الصحية المتوسطة فقط ولا يجوز إعطائه للحالات الشديدة.

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وقال بلعاوي اليوم الإثنين لـ " الوكيل الإخباري" إن الدواء يعطى خلال 5 أيام فور ظهور أعراض كورونا بالإضافة إلى أنه يمكن إعطائه لمن هم فوق 18 عاما إذا توفر بكميات كافية.


ونوه أن الدواء المضاد لكورونا يعطى كجرعة كاملة للمريض على شكل أقراص عند ثبوت إصابته بفيروس كورونا.


وكان وزير الصحة فراس الهواري قال إن الشحنة الأولى من حبوب فايزر المضاد لفيروس كورونا ستصل الأردن في نهاية شهر آذار المقبل و تكفي لـ 1500 شخص.


وأكد الهواري سابقا أن إعطاء أقراص فايزر للأردنيين، سيقتصر على من هم فوق سن 65 عاما، فضلا عن ذوي الأمراض المزمنة.


وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف دي إيه) أجازت الاستخدام الطارئ للأقراص المضادة لكوفيد-19 من مختبرات فايزر .






 




 

 


 

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