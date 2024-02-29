بمبادرة أردنية .. دول عربية وعالمية تنضم لعمليات الإنزال الجوي المباشر على غزة

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

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بعد المبادرات الأردنية النوعية ، والتي جاءت بتوجيهات ملكية ، وتنفيذ القوات المسلحة الاردنية عبر سلاح الجو الملكي بإنزال المساعدات الاغاثية والغذائية على الأشقاء في قطاع غزة والتي تجاوزت تأخير ايصال المساعدات وتدمير الاحتلال الاسرائيلي لشبكة الطرق في القطاع والتي شكلت هذه المبادرة نموذجاً للعديد من دول العالم والمنطقة التي سارعت للتنسيق مع الأردن لتنفيذ المزيد من هذه الانزالات .



وكانت القوات المسلحة الأردنية اعلنت يوم الاثنين الماضي عن تنفيذ أكبر عملية إسقاط جوي مباشر للمساعدات على قطاع غزة من شمالها إلى جنوبها وعلى طول ساحلها، لتنضم مجموعة من الدول العربية والعالمية لدعم هذه العمليات.



وللمرة الثانية ، شارك القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في عمليات إنزال جوي جديدة على القطاع بمشاركة مصرية واماراتية لأول مرة، وأكد جلالته حينها أن ما يقدمه الأردن للأشقاء الفلسطينيين هو واجب، ولن يلتفت لبعض المشككين.



التجربة الاردنية كانت ملهمة للعديد من دول العالم قبل ذلك ، حيث نفذ الأردن منذ السادس من تشرين ثاني الماضي العديد من الانزالات الجوية المختلفة والتي جاءت بمشاركة فرنسية وهولندية وبريطانية .



واليوم الخميس أعلنت القوات المسلحة الأردنية عن تنفيذ عمليتين إنزال جديدة بمشاركة من البحرين وسلطنة عُمان ، لتضاف هذه العملية الى سجل الانزالات النوعية التي نفذها الاردن بمشاركة الدول والتي وصلت حتى الآن الى نحو 20 انزال جوي حمل مساعدات اغاثية وغذائية وطبية.



فيما اعلن الجيش المصري اليوم الخميس عن عزمه تنفيذ عملية اسقاط جوي الليلة في سماء غزة بمشاركة الامارات بعد ان نفذ يوم الثلاثاء إسقاط جوي لأطنان من المساعدات على قطاع غزة.



المبادرة الاردنية كانت محط انظار اهم دول العالم ، حيث نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي اليوم الخميس عن 4 مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس إسقاط مساعدات جوا على غزة مع تزايد صعوبة توصيل المساعدات بريا.



ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين ترحيب البيت الأبيض بفكرة إنزال المساعدات جوا على غزة بعد "قيام الأردن بجولات عدة من الإنزالات".



وأرجع موقع أكسيوس تباطؤ دخول المساعدات إلى غزة للقيود الإسرائيلية واستهداف موظفي الإغاثة وأفراد الشرطة المرافقين لقوافل المساعدات.



ايضاً ، اعلنت كندا اليوم الخميس أنها ستنضم إلى بريطانيا وفرنسا وهولندا والأردن ومصر في تمويل وتنفيذ عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.



ونقلت وسائل اعلام عالمية ان الحكومة الكندية ستعمل على إسقاط المساعدات جوا على غزة في أقرب وقت ممكن، وتبحث عن افضل الطرق لتنفيذ ذلك.



وثَّمن ناشطون داخل وخارج الأردن موقف الأردن الداعم للشعب الفلسطيني، ورحَّبوا بالمساعدات التي وصلت إلى قطاع غزة، معبرين عن فرحهم وتقديرهم لهذه الجهود التي تساهم في صمود الاشقاء في غزة بوجه العدوان الإسرائيلي والحصار المستمر على القطاع منذ 146 يومًا.

