فيديو- ممثل المطبخ المركزي العالمي يشارك بعملية الانزال الجوي الأردني -الهولندي على غزة

الوكيل الإخباري - شارك ممثل المطبخ المركزي العالمي خوسيه أندريس ‏ في عمليات الانزال الجوي التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية مع سلاح الجو الهولندي الليلة الماضية في غزة .

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وقال اندريس في مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على منصة اكس :" شاركنا بعملية انزال الغذاء من المطبخ المركزي العالمي لأول مرة .. نحن ممتنون للغاية .. هذه المرة نحو العاشرة التي تعمل فيها الحكومة الاردنية بانزال الادوية وهي عملية ليست بالسهلة .. ممتن جدا لما تفعله الحكومة الاردنية لاغاثة سكان غزة وشكرا للقوات المسلحة الأردنية "



وشكر أندريس كذلك قوات سلاح الجو الهولندية الذين انضموا بطائرة أخرى في مهمتهم خلال عملية الانزال الجوي يوم أمس .



وقال اندريس ان المطبخ المركزي العالمي قدم عدد كبير جداً من وجبات الغذاء في غزة .

يشار الى ان طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وسلاح الجو الهولندي نفذا إنزالين جويين على محيط المستشفى الميداني الأردني غزة/ 77 .



واحتوت المساعدات التي تم إنزالها على مواد إغاثية وإنسانية وطبية بواسطة صناديق مخصصة مزودة بمظلات موجهة بنظام GPS، بهدف إيصالها إلى المواقع المحددة وضمن التوقيتات اللازمة.