الإثنين 31-01-2022
الوكيل الاخباري

السيف الذهبي لهجانة الأمن العام في سباق الهجن الدولي في شرم الشيخ

الأمن يحقق بالعثور على جثة خادمة إفريقية داخل منزل مخدومها في الرابية

كندا تسجل 92 وفاة وأكثر من 11 ألف إصابة بكورونا

التربية تسمح لطلبة المدارس الذين أصيبوا بكورونا بتقديم امتحاناتهم غدا

طلبة التوجيهي يلتحقون بالمدارس وجاهياً الثلاثاء وتطبيق الدوام المرن للمعلمين - تفاصيل

إعطاء أكثر من 9 ملايين جرعة من لقاح كورونا منذ بدء حملة التطعيم

اصابة وزير الشباب بفيروس كورونا

اختتام دورة التثقيف الصحي للممرضين حول مكافحة مرض السرطان

وزير التربية والتعليم ونظيره اليمني يبحثان سبل التعاون المشترك

وزير الخارجية ونظيره الهولندي يؤكدان المضي بتطوير علاقات التعاون

الإثنين، 31-01-2022 05:55 م

بمناسبة عيد ميلاد الملك.. جمعية الصداقة الأردنية الفلسطينية تتحدث عن العلاقات التاريخية بين البلدين

Screenshot_28


الوكيل الاخباري - تحدث مدير العلاقات العامة في جمعية الصداقة الأردنية الفلسطينية عن العلاقات الأردنية الفلسطينية التاريخية عبر إذاعة الجامعة العربية الأمريكية في مدينة جنين.

اضافة اعلان

 

وجاء حديث مدير العلاقات العامة أمجد العرقاوي عن العلاقات الوطيدة بين الشعبين الأردني والفلسطيني بمناسبة العيد الستين لميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

 

وبعث العرقاوي برسالة شكر وتقدير للسيدة الصحفية هبه الجزرة على الاستضافة الرفيعة في أستوديوهات الجامعة العربية الامريكية وباسم أعضاء جمعية الصداقة الأردنية الفلسطينية.

 

وتالياً اللقاء:

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220212823239407550835

الأمن يحقق بالعثور على جثة خادمة إفريقية داخل منزل مخدومها في الرابية

مدرسة

التربية تسمح لطلبة المدارس الذين أصيبوا بكورونا بتقديم امتحاناتهم غدا

5fcc9b7731dc5

طلبة التوجيهي يلتحقون بالمدارس وجاهياً الثلاثاء وتطبيق الدوام المرن للمعلمين - تفاصيل

12022306319707500568

إعطاء أكثر من 9 ملايين جرعة من لقاح كورونا منذ بدء حملة التطعيم

1202222185912873330573

اصابة وزير الشباب بفيروس كورونا

120223161947908915788

اختتام دورة التثقيف الصحي للممرضين حول مكافحة مرض السرطان

أخبار متعلقة
figuur-i-387 (1)

بشرى للمزارعين.. مليون دينار لصندوق المخاطر الزراعية

3-gavel-dreamstime_1437513

حبس ممرض أدخل بيانات غير صحيحة على منصة التطعيم

main_image5acf33e0c60c7

الزراعة تسمح بالتصدير إلى لبنان بدون إجازات مسبقة

1220212915290394781307

تثبيت نسبة رسم وضريبة بيع العقار عند 6%

1202219525646221583

الدفاع المدني يتعامل مع 1208 حالة إسعافية

image-1-2

الحكومة تمدد خدمات مدير عام الضريبة