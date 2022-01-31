بمناسبة عيد ميلاد الملك.. جمعية الصداقة الأردنية الفلسطينية تتحدث عن العلاقات التاريخية بين البلدين

الوكيل الاخباري - تحدث مدير العلاقات العامة في جمعية الصداقة الأردنية الفلسطينية عن العلاقات الأردنية الفلسطينية التاريخية عبر إذاعة الجامعة العربية الأمريكية في مدينة جنين.

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وجاء حديث مدير العلاقات العامة أمجد العرقاوي عن العلاقات الوطيدة بين الشعبين الأردني والفلسطيني بمناسبة العيد الستين لميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وبعث العرقاوي برسالة شكر وتقدير للسيدة الصحفية هبه الجزرة على الاستضافة الرفيعة في أستوديوهات الجامعة العربية الامريكية وباسم أعضاء جمعية الصداقة الأردنية الفلسطينية.

وتالياً اللقاء: