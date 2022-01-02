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الأحد، 02-01-2022 03:59 م

بشرى للمزارعين.. مليون دينار لصندوق المخاطر الزراعية

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الوكيل الإخباري - رفعت الحكومة المبالغ المرصودة لصالح صندوق المخاطر الزراعية لتصل إلى مليون دينار أردني، بعد أن كانت 800 ألف دينار في 2021 على بند إعادة التقدير. اضافة اعلان


وبيّنت الأرقام الرسمية، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن النفقات الرأسمالية المقدرة التي خصصت لوزارة الزراعة خلال العام الحالي، بلغت 5 ملايين و574 ألف و350 ديناراً. 

وشملت النفقات على عدة برامج أبرزها، مشروع إدامة وتطوير الخدمات الزراعية الذي خصص له مبلغ 2 مليون و4 آلاف و850 دينارا، وإنشاء قاعدة بيانات زراعية رصد له 285 ألف دينار ، وبرنامج إنشاء شركة خاصة بالتسويق الزراعي بقيمة بلغت 500 ألف دينار. 

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