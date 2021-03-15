بنك الدم لـ الوكيل : ندعو للتبرع بالدم فالحاجة ملحة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكدت مدير مديرية بنك الدم ، في وزارة الصحة ، الدكتورة آسيا العدوان ، أن الرصيد الاستراتيجي لبنك الدم ، تراجع بنسبة (30%) ، نتيجة لعدم التبرّع بالدم ، بسبب جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على المملكة.

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ولفتت العدوان ، الإثنين، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن توقّف إجراء العمليات في مختلف مستشفيات المملكة ، وإلغاء "العمليّات المبرمجة" حال دون التبرع بالدم ، ما يزيد من وطأة معاناة بنك الدم .

" أكثر الفئات التي تحتاج لوحدات الدم ، هم مرضى غسيل الكلى، ومرضى السرطان ، ومرضى الثلاسيميا" ، وفق العدوان.

وأشارت إلى أن عدد وحدات الدم التي يتم استهلاكها في العاصمة عمان تتراوح (320- 350) وحدة، يوميّا .

وأبدت العدوان تخوّفها من عدم إقبال المواطنين على التبرع في الدم ، نتيجة للحظر الجزئي الليلي ، والإغلاقات التي أعلنتها الحكومة ، نتيجة للوضع الوبائي الراهن ، عملا بأوامر الدفاع .

مناشدة للتبرع بالدم

وطالبت عبر "الوكيل الإخباري" بضرورة التبرع ، خاصّة أن بنك الدم يرفد مختلف مناطق المملكة والمستشفيات الحكومية والخاصة ، بالدم ، ما يزيد العبء على البنك .

وفي ردّ على سؤال حول استعدادات البنك في شهر رمضان المبارك ، قالت " كانت هنالك معاناة واضحة حيال ذلك السنة الماضية ، وتمّ من خلال تنظيم حملات بالتنسيق مع محافظة العاصمة والجهات الأمنية ، حيث زيارة الجمعيات الخيرية والنقابات المهنية والمستشفيات الخاصة لغايات التبرّع" .

وأوضحت ، أنه سيتم العمل على اتخاذ إجراءات في هذا الشأن ، قبيل حلول شهر رمضان المبارك ، بالتنسيق مع وزارة الصحة ، تحسّبا من إرباك في بنك الدم .

وتابعت " المخزون الاستراتيجي كافٍ،ونسعى إلى المزيد من وحدات الدم ، خاصة في الوضع الوبائي الراهن ، حيث أن الحاجة ملحّة لتوفير عدد من الوحدات للمرضى " .

ودعت العدوان ، المواطنين التبرّع بالدم من منطلق الإنسانية ، فقد يساهم ذلك في إنقاذ حياة كثيرين ، على حدّ قولها.

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