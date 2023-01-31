الثلاثاء 31-01-2023
الوكيل الاخباري

نائبان أمريكيان: تشرفنا بلقاء الملك.. ومناقشات مثمرة

الملك: نحرص على تعزيز التعاون مع أمريكا عسكريا ودفاعيا

رابطة كتاب إربد تنظم أمسية قصصية

النجار تطلع على جهود المعهد الوطني للموسيقى وبرامجه

بني مصطفى: اليانصيب الخيري يعزز عمل الاتحاد العام والجمعيات الخيرية

الملك يلتقي رئيس مجلس النواب الأميركي في الكابيتول

الطاقة توعز برفع جاهزية القطاع

الجرائم الإلكترونية في الأمن العام تنشر إحصائيتها السّنوية للعام 2022

توضيح حول فاتورة المياه الشهرية

الملك يلتقي الرئيس الأمريكي الخميس المقبل

الثلاثاء، 31-01-2023 09:24 م

بني مصطفى: اليانصيب الخيري يعزز عمل الاتحاد العام والجمعيات الخيرية

wweee


الوكيل الاخباري - أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أهمية اليانصيب الخيري الأردني بشقيه الإلكتروني والقشط، في تعزيز موارد الاتحاد العام للجمعيات الخيرية، وتنفيذ الاتحاد العام والجمعيات مشاريع وبرامج تتعلق بالحماية الاجتماعية.

وقالت بني مصطفى، على هامش رعايتها لحفل مرور خمسين عاماً على إصدار اليانصيب الخيري، أن اليانصيب ساهم بإقامة مشاريع استثمارية لاتحاد العام للجمعيات الخيرية في المحافظات، وساهم بإنشاء مركز الحسين للسرطان، ومراكز الأمل للتربية الخاصة للإعاقة العقلية البسيطة والمتوسطة، وغيرها من المشاريع.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
fffffff

الملك: نحرص على تعزيز التعاون مع أمريكا عسكريا ودفاعيا

12023422379860448547

رابطة كتاب إربد تنظم أمسية قصصية

a

النجار تطلع على جهود المعهد الوطني للموسيقى وبرامجه

wwwww

الملك يلتقي رئيس مجلس النواب الأميركي في الكابيتول

1202325171339105485536

الطاقة توعز برفع جاهزية القطاع

الأمن العام

الجرائم الإلكترونية في الأمن العام تنشر إحصائيتها السّنوية للعام 2022

أخبار متعلقة
1675097460192

وزيرة التنمية تتفقد دار كرامة لحماية وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر

1674913520584 (1)

وزيرة التنمية: مشاريع الأسر المنتجة تخلق فرص عمل للشباب وتمكن المرأة اقتصادياً

120232472313868934925

مبادرة حول مشروع التمكين الاقتصادي بالكرك

1202317204616774695364

توضيح بشأن منح الدعم النقدي للمستحقين من صندوق المعونة

ww

وزيرة التنمية : سنعزز الخدمات الاجتماعية لتحسين حياة المواطنين المعيشية

w

وزيرة التنمية الاجتماعية ونظيرتها الليبية تبحثان التعاون المشترك