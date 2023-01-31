بني مصطفى: اليانصيب الخيري يعزز عمل الاتحاد العام والجمعيات الخيرية

الوكيل الاخباري - أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أهمية اليانصيب الخيري الأردني بشقيه الإلكتروني والقشط، في تعزيز موارد الاتحاد العام للجمعيات الخيرية، وتنفيذ الاتحاد العام والجمعيات مشاريع وبرامج تتعلق بالحماية الاجتماعية.



وقالت بني مصطفى، على هامش رعايتها لحفل مرور خمسين عاماً على إصدار اليانصيب الخيري، أن اليانصيب ساهم بإقامة مشاريع استثمارية لاتحاد العام للجمعيات الخيرية في المحافظات، وساهم بإنشاء مركز الحسين للسرطان، ومراكز الأمل للتربية الخاصة للإعاقة العقلية البسيطة والمتوسطة، وغيرها من المشاريع.

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