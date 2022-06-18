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السبت، 18-06-2022 12:04 ص

بني مصطفى تشارك في ورشة عمل الشبكة الوطنية للقيادات النسوية

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الوكيل الاخباري - شاركت وزيرة الدولة للشؤون القانونية/ رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ،وفاء بني مصطفى، في ورشة عمل الشبكة الوطنية للقيادات النسوية (عليا) والتي أطلقها مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب، في إطار الجهود لدعم مشاركة الشباب والنساء في العملية السياسية.

وأشارت بني مصطفى إلى أهم التعديلات على قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب ودورهما في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، وتعزيز دورها في الأحزاب السياسية.

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