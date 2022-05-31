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الثلاثاء، 31-05-2022 04:36 م

انطلاق فعاليات مؤتمر نساء على خطوط المواجهة

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الوكيل الاخباري - مندوبة عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، افتتحت وزيرة الدولة للشؤون القانونية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى اليوم الثلاثاء في عمان، فعاليات مؤتمر "نساء على خطوط المواجهة" بنسخته الخامسة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تنظمه مؤسسة مي شدياق.

وقالت بني مصطفى، خلال الافتتاح: "إن رعاية الحكومة لهذا المؤتمر، واهتمامنا باستضافته في الأردن، ينم عن إيماننا الكبير بدور المرأة في المجتمع، باعتبارها شريكا للرجل على قدم المساواة، انطلاقا من إرادة سياسية حقيقية، يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يوجه دوما إلى إيلاء المرأة كل الرعاية والاهتمام، وتذليل العقبات التي تعترض طريق مشاركتها السياسية والاقتصادية".

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