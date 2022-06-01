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ندوة تناقش تحديات العاملات بمهنة الإعلام

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الأربعاء، 01-06-2022 11:50 م

ندوة تناقش تحديات العاملات بمهنة الإعلام

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الوكيل الاخباري - نظم مركز دراسات المرأة في جامعة آل البيت بالتعاون مع مركز التميز والابتكار وريادة الأعمال، اليوم الأربعاء، ندوة حول "الإعلاميات في الميدان والتحديات التي تواجه العاملات في المهنة".

وتطرقت مندوب الاذاعة الأردنية في البادية الشمالية ومخيم الزعتري عواطف الحجايا الى التحديات التي واجهتها في بدايات العمل و تجربتها في الإعلام التي تجاوزت بها نمطية الأداء، مبينة أن وضع المرأة الإعلامية العاملة الآن أفضل من أي وقت مضى نتيجة تفهم طبيعة عملها.

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