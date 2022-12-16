الجمعة 16-12-2022
الوكيل الاخباري

بيان صادر عن أبناء معان على خلفية استشهاد العقيد الدلابيح

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الجمعة، 16-12-2022 03:12 ص

بيان صادر عن أبناء معان على خلفية استشهاد العقيد الدلابيح

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أصدر وجهاء وأبناء محافظة معان، بيانا على خلفية استشهاد العقيد عبد الرزاق الدلابيح نائب مدير شرطة معان، برصاصة تلقاها في الرأس، في منطقة الحسينية.

وتاليا نص البيان : 

بيان صادر باسم وجهاء و أبناء محافظة مــعان ، عاصمة الأردن الأولى : 

بسم الله الرحمن الرحيم ، قال الله تعالى : 

"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ" 

و نحنُ ننعى فقيد الوطن و إبنه البارّ ، العقيد عبدالرزاق عبد الحافظ الدلابيح / نائب مدير شرطة معان و الذي ارتقى شهيداً برصاص الغدر الآثم ، نؤكد رفضنا و استنكارنا لأي فعل خارج عن القانون خلال عملية الاعتصام و التعبير السلمي عن الرأي وقوفاً في وجه التغول و التعنت الحكومي الذي أوصلنا لهذه النتيجة المؤسفة . 

إنّ من يرفع سلاحه في وجه أي أردني عسكري أو مدني فقد برأت ذمة معان منه ، فلا عشيرةَ له و لا نسب . 

فلطالما عرفت معان و أهلها بكرمهم و جودهم و حلمهم و صبرهم ، فما هذه الثلة الضالة و تلك الأيادي الجبانة الا شواذ عن العرف و الدين و الأصول ، من أصحاب أجندات أو مهربين و خارجين عن القانون أطلقوا رصاص الغدر انتقاماً لأنفسهم المريضة و تصفية لحساباتهم المُغرضة مستغلين ما يمر به الوطن من ليلة ظلماء اختفى فيها صوت الحكمة و تبخرت فيها رجالات الدولة حتى جعلوا المواطن في مواجهة مباشرة مع أخيه العسكري في الشارع . 

و إننا نُحمل هذه الحكومة التي سقطت شعبياً و سياسياً و إدارياً المسؤولية الكُبرى جراء هذه الأحداث لعدم قدرتها على أن تكون موجودة ضمن المشهد منذ بدايته حتى تدحرجت كرة الثلج و وصلت الى ما وصلت اليه . 

إن شباب معان و شيوخها و جميع عشائرها يؤكدون اعتزازهم بإخوانهم في الأجهزة الأمنية كافة و التفافهم سوراً منيعاً حول وطنهم من شماله إلى جنوبه و من شرقه حتى غربه ، رافضين الفتن و متبرأين من أصحابها . 

و نهايةً فلا بد لرجالات هذا الوطن أن يتحركوا و يدركوا بأن أي 

كلفة لتحسين حياة المواطن هي أقل بكثير من إراقة دم أردني . 

حمى الله الوطن قيادته و أهله و جنبه الفتن . 

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