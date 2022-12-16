من هو الشهيد عبدالرزاق الدلابيح؟

الوكيل الاخباري - الشهيد العقيد عبدالرزاق عبدالحافظ الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان من مواليد العام 1977 في محافظة جرش وكان يبلغ 45 عامًا حتى استشهاده.

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تخرج من جامعة مؤتة بشهادة بكالورويس في القانون العام 2000، ثم أنهى دراسة الماجستير في القانون الدولي العام 2015 من جامعة جرش برسالة حملت عنوان “جريمة اختطاف الطائرات في القانون الدولي”.



ويحمل الشهيد أيضًا درجة الدكتوراه في القانون الدولي، وله العديد من المؤلفات الأكاديمية من بينها “المنظور الاستراتيجي للمحكمة الجنائية الدولية” الصادر عن دار وائل للطباعة والنشر العام 2020.



كان آخر منصب يشغله في مديرية الأمن العام نائب مدير شرطة محافظة معان، وقد تدرج في الجهاز بمناصب مختلفة.



عمل الراحل في بعثة الأمم المتحدة بدارفور في السودان (2016-2017).



وشغل منصب نائب عميد وأستاذ مساعد لدى أكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية.



تزوج العام 2003 وله 4 أبناء هم 3 فتيات وابن وحيد اسمه محمد.



وكانت قد نعت مديرية الأمن العام فجر الجمعة، استشهاد العقيد عبدالرزاق عبدالحافظ الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان.



وقالت المديرية إن الدلابيح تعرض للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية بمحافظة معان.



