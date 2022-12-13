عجلون : تخريج المشاركين بورشة العنف الاقتصادي القائم على النوع الاجتماعي

الوكيل الاخباري - اختتمت اليوم الثلاثاء، في مركز تدريب انجاز بمحافظة عجلون فعاليات الورشة التدريبية التي نظمتها جمعية نساء من اجل العطاء الخيرية بالتعاون مع جمعية النساء العربيات عن دور الإعلام في العنف الاقتصادي القائم على النوع الاجتماعي بمشاركة عدد من الصحفيين والصحفيات وممثلي وسائل الإعلام في عجلون وجرش.



وتأتي الورشة تحت شعار "كوني قوية لأجلك أنتِ" ضمن برنامج "القوة النسوية في العمل من أجل الحقوق الاقتصادية للمرأة" بدعم من وزارة الخارجية الهولندية.

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