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الخميس، 07-12-2023 06:36 م

بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

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الوكيل الاخباري - تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الى أن حوالات العاملين في الخارج شهدت ارتفاعاً بنسبة 3.0% خلال شهر تشرين الأول من عام 2023 بالمقارنة مع ذات الشهر خلال عام 2022 لتبلغ 299.2 مليون دولار (212.1 مليون دينار).

اما خلال العشرة شهور الأولى من عام 2023، سجلت ارتفاعاً نسبته 1.1% لتبلغ 2,862.1 مليون دولار (2,029.2 مليون دينار)، مقابل 2,829.8 مليون دولار (2,006.3 مليون دينار) خلال الفترة المقابلة من عام 2022.

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