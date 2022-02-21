الإثنين 21-02-2022
الوكيل الاخباري

الملكة رانيا العبدالله تزور منطقة الذهيبة الشرقية

وفاة طفلة سقطت عن سطح منزلها باربد

إعلان قائمة "إساءة الاختيار" لقبول طلبة الدورة التكميلية في الجامعات

بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي

الحكومة تنفي ما يتم تداوله على بعض وسائل الإعلام وتؤكد أنه عار عن الصحة

راصد جوي : كتلة قطبية شديدة البرودة تزور المملكة الأسبوع القادم

مُنخفض جوي جديد يصل المملكة الخميس

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

مستقلة الانتخاب تلتقي مؤسسات المجتمع المدني في جرش

الإعلان عن استقبال مقترحات المشاريع الثقافية في البلقاء

الإثنين، 21-02-2022 05:56 م

بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي

fffff


الوكيل الاخباري - تابع الديوان الملكي الهاشمي تقارير نشرت مؤخرا حول حسابات بنكية لجلالة الملك عبدالله الثاني، احتوت معلومات غير دقيقة وقديمة ومضللة، ويتم توظيفها بشكل مغلوط بقصد التشهير بجلالة الملك والأردن وتشويه الحقيقة. والتزاماً بمبدأ الشفافية والمكاشفة.

وأوضح الديوان الملكي، أن الرصيد الإجمالي الذي ذكرته بعض التقارير هو رصيد غير دقيق حيث ضاعفت تلك التقارير المبالغ من خلال احتساب نفس الأرصدة عدة مرات.

وأضاف، أن الجزء الأكبر من الأموال المترصدة في الحسابات نتج عن عملية بيع طائرة كبيرة من نوع (Airbus 340) بقيمة 212 مليون دولار، والاستعاضة عنها بطائرة (Gulfstream) صغيرة وأقل كلفة.

وكان جلالة الملك ورث طائرتين عن المغفور له جلالة الملك الحسين، طيب الله ثراه، وتم بيعهما، واستخدمت قيمتهما في عملية استبدال طائرات أكثر من مرة خلال العشرين عاما الماضية، وشمل ذلك بيع طائرة الـ Airbus 340 وشراء طائرة الـGulfstream التي يستخدمها جلالته حاليا.

ونتج عن استبدال الطائرة الكبيرة بطائرة أصغر توفير مبلغ يستخدم مع الأموال والأصول الخاصة بجلالة الملك عبدالله الثاني لتغطية النفقات الخاصة للعائلة الهاشمية، إضافة إلى تمويل المبادرات الملكية المختلفة خلال السنوات الماضية.

وتابع، أن الحسابات المغلقة المذكورة في التقارير تشمل حسابا أودعت فيه بعض المبالغ التي ورثها جلالة الملك عن المغفور له جلالة الملك الحسين، طيب الله ثراه.

أما بالنسبة لحساب أبناء جلالة الملك عبالله الثاني، المسجل باسم جلالة الملكة رانيا العبدالله، فقد تم فتح هذا الحساب من الأموال الشخصية لجلالته، وتم وضعه تحت ولاية والدتهم، نظرا لكونهم لم يكونوا تجاوزوا السن القانونية وقت فتح ذلك الحساب.

وبين، أن الأموال والأصول الخاصة بجلالة الملك مستقلة عن خزينة الدولة والأموال العامة، وتدار من قبل الخاصة الملكية، وهي إدارة قائمة في الديوان الملكي الهاشمي منذ أكثر من سبعين عاما.

ويعيد الديوان الملكي الهاشمي التأكيد على أن المساعدات الخارجية تخضع لتدقيق مهني، إذ يتم توثيق أوجه إنفاقها واستخداماتها بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة.

أي ادعاء يربط الأموال في هذه الحسابات بالمال العام أو المساعدات الخارجية هو افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة للتشهير وتشويه الحقيقة، واستهداف لجلالة الملك وسمعة الأردن ومكانته بشكل ممنهج ومستمر منذ أن صدرت تقارير مماثلة تم نشرها العام الماضي تناولت أيضا تسريبات تعود إلى فترات سابقة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الملكة رانيا العبدالله تزور منطقة الذهيبة الشرقية

1645453811436

إعلان قائمة "إساءة الاختيار" لقبول طلبة الدورة التكميلية في الجامعات

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تنفي ما يتم تداوله على بعض وسائل الإعلام وتؤكد أنه عار عن الصحة

220221712564470465946

مستقلة الانتخاب تلتقي مؤسسات المجتمع المدني في جرش

w

الإعلان عن استقبال مقترحات المشاريع الثقافية في البلقاء

2202220195145730861042

التربية لـ الوكيل : فحوصات عشوائية لطلبة المدارس الاسبوع القادم

أخبار متعلقة
2202215164351354196894

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الطوباسي والدباس

2202211152338726715708

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الشريدة والمعايطة

220228171148740111765

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى آل عليان

0L5A1485 - Copy

الأردنيون يحيون اليوم الذكرى 23 ليوم الوفاء والبيعة

220222173050649986088

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الفايز والمعايطة والموصلي وجمالية

220221224057777750694

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى آل أبو عودة