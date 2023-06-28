الأربعاء 28-06-2023
الوكيل الاخباري

شركة الكهرباء الوطنية: الأردن جاهز لتزويد لبنان بالكهرباء

الحنيطي يشارك مرتبات كتيبة الدفاع الجوي الميداني الخامسة الملكية فرحة العيد

بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

الديوان الملكي يهنئ ولي العهد بعيد ميلاده

السعودية: إجمالي أعداد الحجاج لهذا الموسم بلغ 1,845,045 حاجا وحاجة

مدير الأمن العام يوجه رسالة إلى منتسبيها بمناسبة عيد الأضحى

صفارات الإنذار تدوّي في 3 مقاطعات أوكرانية

5000 أسير يحرمهم الاحتلال من مشاركة عائلاتهم العيد

تعرف على أسعار الذهب عالمياً اليوم

الملك يغادر أرض الوطن إلى مدينة صن فالي الأمريكية

الأربعاء، 28-06-2023 03:40 م

بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

القوات المسلحة


الوكيل الاخباري - أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية ظهر اليوم الأربعاء، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، طائرة مسيرة ثالثة خلال الشهر الحالي قادمة من الأراضي السورية.

اضافة اعلان


وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.


وبين المصدر أنه جرى التعامل مع الطائرة المسيرة وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، مؤكداً أن القوات المسلحة وفي مختلف الظروف والمناسبات في أعلى درجات الكفاءة والجاهزية العملياتية.


وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
649c3ae164b32

شركة الكهرباء الوطنية: الأردن جاهز لتزويد لبنان بالكهرباء

٧

الحنيطي يشارك مرتبات كتيبة الدفاع الجوي الميداني الخامسة الملكية فرحة العيد

ذ

الديوان الملكي يهنئ ولي العهد بعيد ميلاده

ش

مدير الأمن العام يوجه رسالة إلى منتسبيها بمناسبة عيد الأضحى

الملك

الملك يغادر أرض الوطن إلى مدينة صن فالي الأمريكية

الملك

الملك يشارك جموع المصلين أداء صلاة عيد الأضحى المبارك

أخبار متعلقة
648c247150354

الجيش يسقط طائرة مسيّرة تحمل قطع أسلحة متعددة قادمة من سوريا

1 (1)

الجيش: إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا