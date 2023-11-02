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الخميس، 02-11-2023 05:40 م

بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

القوات المسلحة


الوكيل الاخباري - اعترضت المنطقة العسكرية الشرقية اليوم الخميس، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة المسؤولية، طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة، قادمة من الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: " إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وبيّن المصدر أن الطائرة التي تم إعتراضها، كانت محملة بكمية من مادة الكرستال، وتم ضبطها وتحويلها إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه. 

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