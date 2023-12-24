الأحد 24-12-2023
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الصفدي: لا أمل ولا فرح ولا سلام من دون زوال الاحتلال

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الأحد، 24-12-2023 06:23 م

الصفدي: لا أمل ولا فرح ولا سلام من دون زوال الاحتلال

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الوكيل الإخباري - أعرب وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، عن أمنياته بزوال الاحتلال الاسرائيلي وقهر ظلاميته وعودة الفرح إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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وقال الصفدي في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي، (X) إنّ عيد الميلاد المجيد يمر على الاراضي المقدسة وسط حصار إسرائيلي على القدس وبيت لحم وأماكنهما المقدسة في خضم عدوان وحشي غاشم على غزة يعري لا إنسانية الاحتلال.


وأضاف الصفدي، أنه لا أمل ولا فرح ولا أمل ولا سلام من دون انتهاء هذا الاحتلال، خاتمًا منشوره " أعاد الله العيد وقد زال الاحتلال وقهره وظلاميته وعادت الحقوق والفرح والأمل".


 




 

 


 

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