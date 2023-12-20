بيان صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

الوكيل الاخباري - عقدت لجنة تقييم ومتابعة تنفيذ أنشطة مشروع مقاومة مضادات الميكروبات التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول.



وأكّد رئيس المركز، الدكتور عادل البلبيسي، الذي ترأس الاجتماع، بحضور ممثلي وزارات الصحة، والبيئة، والمياه والري، ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية، أهمية دور المركز بالإشراف على تطوير وتنفيذ استراتيجيات مكافحة مقاومة المضادات الحيوية، وتنسيق مبادرات رصدها وربطها بالمبادرات العالمية، وفق بيان صادر عن المركز اليوم.



وبيّن البلبيسي، أهمية تفعيل دور اللجنة وعملها في وضع إطار واضح ومدروس لعملها وللأنشطة والخطوات المستقبلية لها بما بخدم الخطة الوطنية الجديدة لعام 2023-2025.



بدورها، قالت مديرة مديرية الوقاية من الأمراض في المركز، الدكتورة آلاء بن طريف، إن هدف اللجنة هو متابعة وتقييم تنفيذ أنشطة مشروع مقاومة مضادات الميكروبات بطريقة فعّالة، ومتابعة المعوقات والتحديات والتواصل والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الفرق التنفيذية والمشرفة على الأنشطة المختلفة.

اضافة اعلان