بيان صادر عن جامعة اليرموك

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اختار المعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات في ماليزيا استاذ الحديث الشريف في كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة اليرموك الدكتور محمد عبد الرحمن طوالبة مديرا لتحرير مجلة المخطوطات والوثائق والمكتبات للباحثين المتخصصين.وأشار بيان لدائرة العلاقات العامة والإعلام في جامعة اليرموك، اليوم الخميس، إلى أن المجلة هي دولية محكمة صادرة عن المعهد.ولفت إلى أن اختيار الأستاذ الطوالبة لهذا الموقع يأتي انعكاسا لثقة المعهد بخبراته الواسعة في مجال علوم المخطوطات والمكتبات والوثائق، ودرايته في فن إدارة المجلات العلمية، وقدرته على الإسهام في نجاح وانتشار المجلة في الأوساط العلمية والبحثية بشكل أوسع.