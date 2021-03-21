الأحد 21-03-2021
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الأحد، 21-03-2021 05:56 م

بيان صادر عن مستشفى الملك المؤسس

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الوكيل الاخباري - قال مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الدكتور محمد الغزو، إن نسبة إشغال أسرة قسم العناية الحثيثة المخصصة للمصابين بفيروس كورونا بالمستشفى بلغت 95 بالمئة.

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وأضاف ، اليوم الأحد، إن القسم لم يعد قادراً على استقبال سوى 5 مرضى فقط؛ حيث أن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج بقسم العناية الحثيثة 48 مريضاً، في حين أن العدد الكلي للأسرة بالقسم 53 سريراً فقط.


وقال إن عدد الحالات المصابة بالفيروس والتي يتم علاجها بقسم العزل بالمستشفى تبلغ 80 حالة بنسبة إشغال وصلت الى 45 بالمئة، مبيناً أن عدد الأسرة المتاحة بقسم العزل 98 سريراً فقط.


وبين الغزو أن "الأمر يدعو للقلق" بسب ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس، داعياً المواطنين إلى اتباع التدابير الاحترازية أكثر من أي وقت مضى، وأن يلتزم أفراد المجتمع بالتدابير الوقائية كافة. 


 




 

 


 

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