بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني

الوكيل الاخباري - في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية، يعلن حزب الاتحاد الوطني الأردني تثمينه العميق ودعمه الكامل للأوامر الملكية السامية الصادرة عن جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تضمنت توجيهاته الحكيمة للهيئة المستقلة للانتخابات بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في تاريخ ١٠/٩/٢٠٢٤ وفقًا لأحكام القانون. هذه الخطوة تعبر عن الرؤية الملكية الثاقبة لتعزيز مسيرة الديمقراطية والحفاظ على الاستقرار والأمان في ربوع المملكة.



إننا في حزب الاتحاد الوطني الأردني، نقدر عالياً الدعم الملكي اللامحدود للهيئة المستقلة للانتخابات، ونشيد بتوجيهات جلالة الملك الداعمة لهذا العرس الديمقراطي، الذي يمثل عنواناً بارزاً للمشاركة الشعبية والتعبير عن الإرادة الحرة للشعب الأردني.



كما نؤكد على أهمية الرؤية الملكية للاصلاح السياسي، التي نعمل على هديها للوصول لكل مراحلها حتى المرحلة الثلاثة، التي يعول عليها جلالة الملك دورًا محوريًا للأحزاب في خلق بيئة حاضنة لحكومة تنبثق من رحم الأحزاب، ما يعزز من دورها في الحياة السياسية ويقوي من مكانة العملية الديمقراطية في الأردن.



إننا نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب منا جميعاً كأحزاب وكمواطنين العمل بجد واجتهاد لتحقيق الأماني الملكية وتلبية تطلعات الشعب الأردني في إرساء دعائم الديمقراطية والذي يقوم على المشاركة الشعبية الواسعة والشفافية.



حفظ الله الأردن قوياً وآمناً وحراً تحت ظل الراية الهاشمية الخفاقة.



صدر في عمان، بتاريخ ٢٤ أبريل ٢٠٢٤



حزب الاتحاد الوطني الأردني

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