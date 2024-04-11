مواصلة حملات التفتيش على قطاع التعدين خلال عطلة العيد

الوكيل الاخباري-

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وجّه رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، كوادر الهيئة بالاستمرار في حملات التفتيش المكثّفة على قطاع التعدين، بما في ذلك مقالع البازلت العاملة في مختلف مناطق المملكة.وتهدف الحملات، بحسب بيان للهيئة الخميس، للتأكد من التزام العاملين في القطاع بالحصول على الرخص والتصاريح اللازمة لممارسة النشاط خلال عطلة عيد الفطر.وأكّد السعايدة، ضرورة تكثيف حملات التدقيق على الشاحنات المحملة بالمواد الخام للتأكد من أن حمولتها من مواقع مرخصة.وأشاد بالجهود المبذولة من قبل كوادر الهيئة بالتعاون مع الجهات الأمنية والمحافظات المعنية لتعزيز الدور الرقابي على القطاع، وإزالة الاعتداء وحجز الآلية المستخدمة في الموقع المخالف والتحفظ عليها.وقال، إنّ مركز المراقبة والطوارئ وكوادر الهيئة في المنافذ الحدودية وفي الميدان، ستواصل أعمال الرقابة وتنفيذ الجولات الميدانية وتلقي الشكاوى طيلة فترة عطلة العيد وعلى مدار الساعة وبما يضمن استمرار تزويد الخدمة للمواطنين، وضبط أي تجاوزات أو اعتداءات على الثروات الطبيعية والمال العام.