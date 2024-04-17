انتخابات جمعية المذيعين 4 أيار المقبل

الوكيل الإخباري - قررت جمعية المذيعين الأردنيين إجراء انتخاباتها للدورة المقبلة (2024 - 2026)، يوم السبت المقبل الموافق للرابع من شهر أيار، لاختيار رئيس لها وأعضاء هيئتها الإدارية.

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وبحسب بيان للجمعية اليوم الأربعاء، جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة الإدارية أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس الجمعية حاتم الكسواني وحضور أعضائها.



وكان أمين سر الجمعية، محمد المعيدي، أعد التقرير الإداري حول نشاطاتها وإنجازاتها عن الدورة السابقة، على أن يتم إعداد التقرير المالي والموازنة العامة للجمعية قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات، لعرضهما على الهيئة العامة، ثم مناقشتهما وإقرارهما حسب الأصول.



وعقدت الجلسة اجتماعها بحضور أعضاء الهيئة الإدارية : نائب الرئيس رائد الحراسيس، وأمين السر محمد المعيدي، وأمين الصندوق رند غرايبة، وبكر الأمير، وموفق حدادين.