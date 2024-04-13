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الوكيل الاخباري
 

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السبت، 13-04-2024 07:15 م

جهود مكثفة لدمج الشباب بالحياة الحزبية

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الوكيل الاخباري - تبذل وزارتا الشباب والشؤون السياسية والبرلمانية والأحزاب، جهودا مكثفة لإعداد الشباب وحفزهم للمشاركة بالحياة السياسية والحزبية لا سيما مع اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.

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كما نفذت وزارتا الشباب والشؤون السياسية والهيئة المستقلة للانتخاب وعدد من الأحزاب، بالتعاون مع الجامعات، برامج وأنشطة مشتركة تستهدف تعزيز انخراط الشباب في الحياة السياسية والحزبية.

 

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