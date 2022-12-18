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الأحد، 18-12-2022 11:04 م

بيان صادر عن قبيلة بني حسن بشأن قاتل الشهيد الدلابيح - وثيقة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أصدرت قبيلة بني حسن بيانا ليل الأحد الإثنين بخصوص المهلة الممنوحة للحكومة للعثور على قاتل الشهيد الدكتور العميد عبد الرزاق الدلابيح .

وقالت القبيلة إنه وعلى إثر زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى بيت عزاء الشهيد الدلابيح وبناء على توجيهاته السامية للأجهزة الأمنية بسرعة إلقاء القبض على الجاني (المجرم) الذي أودى بحياة ابن الوطن العميد عبد الرزاق الدلابيح ونظرا لظروف القضية وخطورتها وما قد يترتب عليها من عواقب وخيمة ولكي تتمكن الأجهزة الأمنية من إجراء اللازم بهذا الخصوص، فقد قررت قبيلة بني حسن وذوو الشهيد منح الجهات الأمنية مدة أسبوع كمهلة إضافية اعتبارا من تاريخه.

وتاليا البيان :

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