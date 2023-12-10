هيئة تنظيم الطيران المدني توقع 5 اتفاقيات خدمات جوية

الوكيل الاخباري - وقع وفد هيئة تنظيم الطيران المدني، برئاسة الكابتن هيثم مستو، المشارك في مؤتمر الايكاو، للمفاوضات بشأن الخدمات الجوية "ICAN 2023" الذي عقد في الرياض، 5 اتفاقيات خدمات جوية.



وبحسب بيان للهيئة اليوم الأحد، تسمح الاتفاقيات لمؤسسات النقل الجوي المعنية بتشغيل أي عدد من الرحلات الجوية المنتظمة للمسافرين والشحن الجوي دون أي قيود على السعة، إذ اتفقت الأطراف الموقعة، على مباشرة الإجراءات الوطنية لدى كل طرف لتوقيع الاتفاقيات الثنائية وإدخالها حيز التنفيذ.

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