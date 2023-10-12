بيان صادر عن مجلس محافظة العاصمة

الوكيل الاخباري - يستنكر مجلس محافظة العاصمة الإعتداء الوحشي الذي تمارسه سلطات الإحتلال الإسرائيلي على المدنيين والأبرياء في قطاع غزه، حيث تعدت ممارسات الإحتلال الغاشم كل الأعراف والقوانين الدولية، حيث تابعنا قصف المستشفيات والمباني السكنية، ومباني الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين ، وقطع للماء والكهرباء عن القطاع المحاصر، وقطع كل السبل أمام إيصال المساعدات لأبناء شعبنا الأعزل داخل قطاع غزة، وإذ نحن هنا نطالب الدول العربية بإتخاذ موقف حاسم أمام هذه الإبادة التي يتعرض لها المدنيون في غزة العزة والكرامة.



ويتابع مجلس محافظة العاصمة بقلق شديد كل ما يجري على أرضنا المحتلة في الداخل الفلسطيني من وحشية المستوطنين الإجرامية، وقيام حكومة الكيان المغتصب، بتسليحهم ودفعهم إلى إرتكاب الجرائم بحق شعبنا الصامد على أرضه.

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ويوجه مجلس محافظة العاصمة ، رسائل التحية ويعلن وقوفه إلى جانب شعبنا داخل فلسطين الطبيعية مؤكدين على حقهم في سيادة أراضيهم .