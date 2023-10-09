18 أسيرا أردنيا لدى سجون الاحتلال على أمل إجراء صفقة تبادل للأسرى - أسماء

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

عبّر مقرر اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في سجون الاحتلال فادي فرح عن أمله بأن تتوصل المقاومة في فلسطين إلى اتفاق لتبادل الأسرى بما فيهم الأردنيين مع الجانب الإسرائيلي، في ظل أسر المقاومة الفلسطينية لعشرات الأسرى الإسرائيليين والحديث عن اتفاق محتمل لتبادل الأسرى بين الجانبين.



وقال فرح لـ"الوكيل الإخباري"، إن عدد الأسرى الأردنيين حاليا في سجون الاحتلال وصل إلى 18 أسيرا، و34 مفقودا من حرب عام 1967 لا يُعرف مصيرهم حتى الآن، لافتا إلى أن أحكام الأسرى الأردنيين تتراوح بين 5 سنوات وحتى 67 مؤبد، لافتا إلى أن 9 منهم محكومون بالمؤبد والبقية من 5 سنوات وحتى 36 سنة.



وأضاف أن الأسرى الأردنيين يعانون ما يعانيه الأسير الفلسطيني من الانتهاكات المتكررة داخل المعتقلات والحرمان من الحقوق الأساسية وغياب الرعاية الصحية والعزل والتعذيب أثناء التحقيق وغيرها من التجاوزات التي لا تراعي التشريعات الدولية لحقوق الإنسان.



وبيّن فرح أنه سيكون هناك اجتماع للجنة خلال الفترة المقبلة لتسليط الضوء على وضع الأسرى الأردنيين لدى الاحتلال، وأن هناك محاولات لترتيب زيارة جماعية لأهالي الأسرى، إذ تعود آخر زيارة جماعية إلى عام 2008 وكانت بالترتيب مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.



وكانت مصادر في المقاومة الفلسطينية تحدثت عن وساطات دولية لإجراء صفقة تبادل عاجلة بين حركة حماس وإسرائيل، وذلك بعد أسر المقاومة لعشرات الإسرائيليين خلال عملية "طوفان الأقصى" التي انطلقت السبت الماضي.

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