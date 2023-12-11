الزرقاء .. انقاذ شخص حوصر في صومعة أعلاف ارتفاعها 20 مترًا

الوكيل الاخباري -

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قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن طواقم الدفاع المدني المتخصصة والعاملة في محافظة الزرقاء تبلغت عن سقوط شخص داخل صومعة أعلاف بمنطقة الضليل في محافظة الزرقاء اثناء قيامه باعمال الصيانة.وأكد الناطق الإعلامي أن الجهود المبذولة والكبيرة التي قامت بها الفرق المتخصصة حافظت على حياة المصاب، لا سيما أن الصومعة يصل ارتفاعها ل 20 متراً وفيها ما يزيد عن 2000 طن من الأعلاف .واضاف أن عمليات إنقاذه استمرت لعدة ساعات متواصلة واستخدم فيها معدات متخصصة لمثل هذا النوع من الحوادث، لحين تحريره وابقائه على قيد الحياة بحمد الله .بدورها عملت طواقم الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، ووصفت حالته الصحية بالمتوسطة .