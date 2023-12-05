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الثلاثاء، 05-12-2023 09:14 ص

الامن يحذر من الحالة الجوية ظهر اليوم الثلاثاء

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الوكيل الإخباري - حذرت مديرية الأمن العام من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة بعد ظهر اليوم ، لا سيما تساقط الأمطار بغزارة وامتدادها لمختلف مناطق المملكة وتسببها بتشكل السيول في بعض المناطق، حسب النشرات الصادرة عن الجهات المختصة.

وأهابت المديرية بالمواطنين ضرورة انتهاج السلوك السليم واتباع النصائح والإرشادات التالية :  

الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول خاصة جنوب وشرق المملكة  والبحر الميت.

الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر. 

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الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيراً على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه

الحذر أثناء القيادة وخاصة في المناطق التي تشهد هطولاً غزيراً للأمطار.

عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.

 




 

 


 

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