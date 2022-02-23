الأربعاء 23-02-2022
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الأربعاء، 23-02-2022 04:54 م

بيان صادر عن وزارة التربية بشأن صورة متداولة على مواقع التواصل

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة، نقل الطلبة من أحد الصفوف في مدرسة الشيماء الأساسية المختلطة المستأجرة في قصبة المفرق إلى غرفة المطبخ في المدرسة لحين استكمال صيانة الغرفة الصفية.

وقال الدكتور المساعفة اليوم الأربعاء، إن الطلبة سيعودون لغرفتهم يوم غد الخميس بعد الانتهاء من صيانتها، مبينا أن نقل الطلبة إلى غرفة المطبخ في المدرسة جاء لضمان استمرار العملية التعليمية للطلبة.

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