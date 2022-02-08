توضيح حول الفيديو الذي اذهل الاردنيين

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد الناطق الاعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة ان الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشاب يلقي بنفسه تحت الباص السريع، غير صحيح اطلاقاً .



وعلى ذات النسق اكد مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري انه لم ترد الى مديرية الامن العام اية معلومات حول هذا الفيديو .



بدوره اكد خبير مونتاج أن الفيديو الخطر الذي تداوله مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي للباص السريع مفبرك.

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