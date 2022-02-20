التربية تكشف أعداد متلقي اللقاح من طلبة المدارس

الوكيل الاخباري - كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة اليوم الأحد، عن عودة نحو 2 مليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة.



وأكد عبر التلفزيون الأردني تلقي 200 ألف طالب للقاح المضاد لفيروس كورونا.



وأشار المساعفة إلى عمل المقاصف المدرسية ضمن اشتراطات صحية معينة ذاكرا منها التغليف، والبيع بأماكن مفتوحة.



وفيما يتعلق بالطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة قال إن لهم مراعاة خاصة فيما يتعلق بالبروتوكول الصحي المعمول به.

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