الخميس 28-12-2023
الوكيل الاخباري
 

أسعار النفط تهبط مع تراجع اضطرابات الشحن في البحر الأحمر

ندوة بعنوان أحداث غزة وتأثيرها على الأمن القومي بجامعة جدارا

الأونروا : 40 % من سكان غزة معرضون لخطر المجاعة

محاضرة في اليرموك حول الصحة الرقمية محاضرة في اليرموك حول الصحة الرقمية ودورها بتطوير الأنظمة الصحية بتط

3681 عملية أجراها كوادر المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة

أكاديمي من جامعة الزرقاء يشارك في المؤتمر العالمي لطب الأسنان

اجتماع في وزارة الزراعة لتعزيز تشاركية دعم المسار التعاوني في البادية الجنوبية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

مجلس حرب الاحتلال يناقش اليوم التالي بعد حرب غزة

مشاجرة جماعية في اربد

عاجل

القاهرة توضح حقيقة الجهود المصرية للتهدئة في غزة

الخميس، 28-12-2023 06:23 م

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير د.سفيان القضاة استمرار الوزارة ومن خلال مديرية العمليات، وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة، في متابعة أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتأمين إجلائهم إلى المملكة في أسرع وقت ممكن.
 
وأوضح السفير القضاة بأن فريق السفارة الأردنية في القاهرة، والمتواجد حالياً في الجانب المصري من معبر رفح، يعمل على إجلاء 119 مواطناً أردنياً من المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قوائم الوزارة والذين سمح لهم بالمغادرة اليوم من خلال معبر رفح إلى جمهورية مصر العربية، ويقوم الفريق باستقبالهم وتقديم ما يلزمهم وتوفير المساعدة الطبية المطلوبة، والعمل على تأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

وقال السفير القضاة إن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، والمسجلين على قاعدة البيانات منذ بداية الحرب المستعرة على غزة، بلغ ١٠٣٦ شخصاً لغاية هذا اليوم، تم إجلاء ٥٨١ منهم.

وجدد السفير القضاة تأكيده على استمرار المملكة في إجلاء رعاياها من قطاع غزة، ودعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:
- 00962799562903
- 00962799562471
- 00962799562193

أو من خلال البريد الإلكتروني: ‏[email protected]

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
طوفان-غزة-قصف-دخان-كثيف100-3

ندوة بعنوان أحداث غزة وتأثيرها على الأمن القومي بجامعة جدارا

1

محاضرة في اليرموك حول الصحة الرقمية محاضرة في اليرموك حول الصحة الرقمية ودورها بتطوير الأنظمة الصحية بتط

635428558906810000

3681 عملية أجراها كوادر المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة

1

أكاديمي من جامعة الزرقاء يشارك في المؤتمر العالمي لطب الأسنان

1120212481336467738867

اجتماع في وزارة الزراعة لتعزيز تشاركية دعم المسار التعاوني في البادية الجنوبية

1202128101636890815071

مشاجرة جماعية في اربد

أخبار متعلقة
وزارة الخارجية

بيان اردني بشأن اليمن

وزارة الخارجية

تصريحات اردنية قطرية شديدة اللهجة

وزارة الخارجية

بيان حازم صادر عن الحكومة الاردنية

وزارة الخارجية

الحكومة الاردنية تصدر بياناً عاجلاً وتُحذر

820236194159861092410

بيان عاجل وصارم صادر عن الحكومة الاردنية

66

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير باكستان